"Двуглавый Орел" принял участие в праздновании Благовещения в Тюмени

Фото Дмитрия Сиялова

Благовещение Пресвятой Богородицы с масштабом отпраздновали в Тюмени 7 апреля. В этот день Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий совершил богослужение в уникальном тюменском Благовещенском соборе, который восстанавливают после разрушения в советские годы. Активное участие в организации праздника для всех горожан приняло тюменское отделение Общества "Двуглавый Орел".

С самого утра в Благовещенском соборе, который расположился в Сквере депутатов, было не протолкнуться. Тюменцы плотным потоком шли на Божественную литургию, которую в этот светлый праздничный день совершил Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. А после Владыка по традиции освятил скворечники, а в голубое небо взвился белоснежный голубь.

Благовещение в православии входит в перечень двунадесятых праздников, то есть двенадцати главных. Его отмечают каждый год в один и тот же день - 7 апреля. В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил ей благую весть - что она станет матерью сына Божия Иисуса Христа.

Тюменское отделение Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орёл" приняло участие в организации праздника для тюменцев. На уличной площадке перед храмом была развернута палатка, где установили настоящий самовар. Все желающие могли угоститься горячим чаем с сушками. Самовар вызвал большой интерес как у взрослых, так и у детей.

"Это очень светлый и важный праздник. Благовещенский собор в этот день посетили многие тюменцы, которые получили благословение Владыки Димитрия, впустили тепло и благодать в свои души. Общество "Двуглавый Орел" с большим удовольствием стал частью этого великого праздника, мы порадовали ребятишек и получили много позитивных эмоций", - отметил руководитель тюменского отделения Общества "Двуглавый Орел" Игорь Ракша.

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Отметим, в день Благовещения Пресвятой Богородицы с благословения Митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия в Тюменской области стартовал конкурс детского рисунка "Благовещение и Пасха глазами детей". Организаторами выступили Благотворительный фонд "Золотое детство" имени Юрия Гуляева и Тобольско-Тюменская митрополия при поддержке тюменского регионального отделения Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орёл".

В конкурсе могут принять участие ученики воскресных школ и дети школьного возраста со всех приходов Тобольской епархии. Каждый автор творческой работы получит благодарственное письмо и поощрительные подарки, а главным призом для 30 победителей станет экскурсионная однодневная поездка в Тобольск на брендированном поезде в рамках тура "Императорский маршрут". Фото или сканы рисунков можно отправлять до 25 апреля включительно в официальную группу БФ "Золотое детство", загрузив в фотоальбом с названием конкурса. Здесь же можно ознакомиться с подробными правилами конкурса.