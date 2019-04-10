Тюменцы первыми увидят "Игру престолов" на большом экране

В понедельник, 15 апреля, у фанатов суперпопулярной фэнтези саги "Игра престолов" появится уникальная возможность увидеть первую серию финального сезона на большом экране. Возможность попасть на закрытый показ дарит своим абонентам телеком-оператор "Дом.ru" совместно с онлайн-сервисом Amediateka.

Премьерный показ пройдет в кинотеатре "Каро 6" (Московский тракт, 118, ТЦ "Колумб"). Начало – в 20:30. Зрители станут участниками развлекательной программы, тематической фотосессии, розыгрыша подарков и увидят, как разворачиваются события после эпичной сцены разрушения стены. Вход на развлекательную программу свободный, на показ – только по пригласительным билетам (количество мест ограничено). Билеты можно выиграть в группе "Дом.ru" в "ВКонтакте".

Финальный сезон "Игры престолов" основан на недописанной книге Джорджа Мартина "Песнь Льда и Огня" под рабочим названием "Мечта о весне". Автор планирует завершить ее уже после экранизации, что еще больше подогревает интерес поклонников и заставляет строить догадки и теории. По словам создателей сериала, это будет самый дорогой – почти 100 миллионов долларов – сезон в истории саги, в котором всего шесть эпизодов. В финале предыдущей части разрушив кусок великой Стены, армия Белых Ходоков во главе с Королем Ночи направилась вглубь Вестероса – покончить с цивилизацией. Получится ли у героев объединить усилия против опасного врага или они продолжат бороться за Трон? Как проявит себя каждый из них, и кто возглавит решающую битву с мертвыми? Все эти ответы ждут фанатов саги в оставшихся шести эпизодах.

"Мы рады, что партнерские показы с онлайн-сервисом Amediateka в сети кинотеатров "КАРО" стали традиционным событием, которое с нетерпением ждут наши клиенты каждый год. Первые показы "Игры Престолов" мы провели в 2015 году и спустя 4 года рады завершить эту историю грандиозным финалом, память о котором останется на долгие годы", - отмечает Андрей Сурнин, директор филиала "Дом.ru" в Тюмени.

Финальная серия 8-го сезона "Игры престолов" выйдет в Amediateka 20 мая. Все клиенты "Дом.ru" могут получить доступ к онлайн-сервису по специальной цене - всего за 349 рублей в месяц и смотреть премьеры любимых сериалов одновременно со всем миром. Оформить подписку можно прямо с экрана телевизора, подключенного к многофункциональной ТВ-приставке, в мобильном приложении "Дом.ru Movix" или на сайте компании http://movix.ru/. Уже сейчас клиенты оператора могут посмотреть первый сезон фэнтези бесплатно. Для этого необходимо авторизоваться, указав свой логин и пароль.