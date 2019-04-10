Юных звездочек наградили на гала-концерте конкурса "Весенняя мозаика"

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Огромное количество юных звездочек собрались на одной сцене Дома культуры "Орфей". Приглашенные гости наградили участников конкурса "Весенняя мозаика" и вручили им заслуженные призы, рассказали в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

С приветственным словом выступил заместитель директора департамента культуры администрации города Тюмени Роман Мусихин. Он выразил слова благодарности всем участникам и педагогам, а также подчеркнул, что в этом году география конкурса расширилась и участников становится все больше и больше.

Поприветствовала всех и заместитель директора "Центра культуры и творчества "Тюмень" Ольга Тереня. Теплые слова благодарности в адрес родителей, педагогов, участников и организаторов конкурса прозвучали из ее уст.

Лауреатами 1 степени среди ребят дошкольной возрастной группы детских садов и школ в номинации "Народная хореография" стали воспитанники детского сада № 135 танцевальный коллектив "Вдохновение" с номером "Чудо балалайка". В этой же возрастной группе в номинации "Эстрадная хореография" лауреатами 1 степени стали воспитанники гимназии № 49 ансамбль танца "Параллель" с номером "Вставай".

Среди ребят дошкольной возрастной группы центров, Домов культуры и детских школ искусств звания лауреатов 1 степени в номинации "Эстрадная хореография" завоевали студия танца "Стрекоза" с номером "Мечты сбываются" и театр танца "D.E.G.O.R"c номером "Первый день осени".

Достойно проявили себя на конкурсе участники младшей возрастной группы. В номинации "Народная хореография" лауреатами 1 степени стали ансамбль народного танца "Юность Сибири" с номером "Почаёвничаем". В этой же возрастной группе в номинации "Современная хореография" звания лауреатов 1 степени были удостоены образцовый любительский коллектив "Хореографическая студия "Непоседы" Екатерина Гендельман и Арина Шадская с номером "Моё отражение" и театр танца "Юла" с номером "Выше нос".

В номинации "Эстрадная хореография" лауреатами первой степени стали сразу 4 коллектива: ансамбль народного танца "Юность Сибири", ансамбль танца "Атриум", группа "Фиалки", ансамбль эстрадного танца "Карнавал" и театр танца "СХЭТ".

Среди участников средней возрастной группы звания лауреатов 1 степени были удостоены: в номинации "Народный танец" ансамбль танца "Вертикаль" с номером белорусский танец "Таукачыки", в номинации "Эстрадная хореография" хореографический коллектив "Дети БОТУА" с танцем "Звёздный дождь", а также танцоры Мария Петрачишкина и Кира Исламова с номером "Перевертыш" и семейная школа танцев "Zala da Ballo" младшая группа 1 с танцем "Мой разноцветный мир".

В номинации "Современная хореография" лауреатами 1 степени стали хореографический коллектив "Дети БОТУА" с танцем "Лети - лети лепесток", танцевальный коллектив "Сибирячка" в лице Полины Семеновой с номером "Из глубины веков" и театр танца "Юла" с номером "Мои полюса".

Награждения участников конкурса разбавляли выступления творческих коллективов: цирк-студии "Икар", ансамбля танца "Элегия", театра танца "D.E.G.O.R", хореографической студии "Талант", ансамбля танца "Атриум", центра фитнеса и танцев "Альби", ансамбля народного танца "Юность Сибири", хореографического коллектива "Дети БОТУА".

Завершился торжественный гала-концерт исполнением песни "Мы единое целое" Еленой Карплюк. Все ребята вышли на сцену и весело и с задором закрыли долгожданный конкурс "Весенняя мозаика".

Напомним, городской конкурс хореографических коллективов "Весенняя мозаика" собрал в этом году более 1 500 участников не только из Тюмени, но и Тюменского района. Конкурс проходил уже в двенадцатый раз.

Организатором мероприятия является департамент культуры администрации города Тюмени и ОСП ДК "Орфей" "Центра культуры и творчества "Тюмень".