В Тюмени пройдет региональная родительско-педагогическая конференция "Новый разум"

Фото организаторов

13 апреля в Тюмени состоится родительско-педагогическая конференция "Новый разум". Более 200 педагогов и родителей соберутся в Технопарке, чтобы получить новые знания по воспитанию, образованию и развитию детей и узнать, как быть счастливым родителем и успешным педагогом.

Уникальность и значимость этой конференции в том, выступают эксперты на стыке дисциплин: педагогики, психологии и медицины. Полезная информация, не всегда понятная родителям или педагогам без специального образования транслируется в доступном формате "научпоп" - популярно о научном.

Спикеры конференции: Любовь Ткачева – кандидат психологических наук, нейропсихолог, старший преподавать кафедры педагогики и педагогической психологии г. Санкт-Петербург; Михаил Филяев – клинический психолог, гипнотерапевт, куратор проекта PSY2.0 г. Москва; Нателла Колобова – кандидат психологических наук, перинатальный психолог, семейный консультант г. Екатеринбург.

В этот раз темами выступлений станут: родительский невроз и его последствия; профилактика родительского выгорания; механизмы невербального взаимодействия мамы и ребенка; выбор жизненной стратегии ребенка и ее влияние на здоровье; диагностические инструменты для мониторинга детей "группы риска"; развитие мозга ребенка и родительские ожидания.

Все участники конференции получат сертификаты. Программа и информация о спикерах – на сайте конференции – www.deticonf.ru. А также в группах: https://vk.com/conferencya72 и @novyirazum.

Организатор мероприятия – Тюменская региональная ассоциация детских развивающих центров и комитет по социальному предпринимательству Тюменского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Опора России". При поддержке департамента образования и науки Тюменской области и Облдумы.