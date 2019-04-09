Правительство РФ вручило премии за реализацию проекта "Тобольск — духовная сила России"

Фото Александра Пересторонина

Проект по созданию культурно-туристского кластера "Тобольск — духовная сила России" получил премию правительства РФ. Награды вручили генеральному директору ООО "СИБУР" Михаилу Карисалову и председателю наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анне Громовой.

Церемония награждения состоялась 3 апреля в правительстве Российской Федерации. Культурно-туристский кластер Тобольска стал одним из десяти проектов, награжденных ежегодной правительственной премией в области туризма. Соответствующее распоряжение председатель правительства Дмитрий Медведев подписал в конце декабря 2018 года. При отборе проектов-победителей учитывались их социальная и экономическая значимость, вклад в развитие туристской индустрии страны.

Развитие тобольского культурно-туристского кластера — результат совместных усилий правительства Тюменской области, учреждений культуры, музейно-просветительского объединения, общественных организаций и бизнес-сообщества. В частности отмечен значительный вклад крупнейшей нефтехимической компании "СИБУР Холдинг" и Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

Реализованы крупные туристические проекты, в том числе национальный туристический проект "Императорский маршрут", частью которого стал тобольский Музей семьи императора Николая II. Открытие этого музея — результат масштабной совместной работы Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", Правительства Тюменской области и Тюменского музейно-просветительского объединения.

Тобольск — исторический центр управления Сибирью, уникальный город-памятник каменного и деревянного зодчества Сибири. Решением Святейшего синода Тобольск был провозглашен одним из трех главных духовных центров России, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Уже на исходе XX века Тобольск снова стал упоминаться в ряду российских столиц. Активное развитие города идет на протяжении 15 лет.

В историческом центре Сибири сосредоточены прекрасные архитектурные памятники, которых насчитывается в Тобольске более 200, ценнейшие музейные коллекции и экспозиции, величественная природа. Кроме того, Тобольск стал одним из главных центром событийного туризма в Тюменской области, здесь проводятся крупные фестивали, такие как "Абалакское поле", "Лето в Тобольском кремле" и другие. Приехав в Тобольск, туристы прикоснутся к истории, посетят места, где останавливались и жили известные личности – от декабристов до представителей династии Романовых, насладятся незабываемыми природными видами.

"СИБУР Холдинг" оказывает финансовую поддержку в проведении многих мероприятий, лично участвует в организации, а также выделяет гранты на реализацию социально значимых проектов.

При поддержке регионального правительства и частных инвесторов проведена масштабная работа по восстановлению святынь Тобольского кремля, открыты новые объекты показа. Сегодня вниманию гостей Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника представлено 11 действующих музейных комплексов, более 100 тысяч уникальных экспонатов доступных просмотру. В структуру входят: Музей семьи императора Николая II, Дворец наместника, Губернский музей, Тюремный замок, Гостиный двор, семейный музейный центр "Камелек", научная библиотека, дом мастеров, рентерея, губернская судебная управа, архиерейский дом, уникальный архитектурный ансамбль – Тобольский белокаменный Кремль.

Востребованность музеев Тобольска доказывает существенный рост посещаемости, которая за последние восемь лет выросла в несколько раз и по итогам 2018 года составила 288 тысяч человек.