В Тюмени пройдет чемпионат России и СНГ по таксидермии

Фото Агентства туризма и продвижения Тюменской области

Тюмень впервые примет открытый чемпионат России и стран СНГ по таксидермии. Он пройдет с 24 по 28 апреля на площадке специализированной выставки "Туризм, Спорт, Отдых. Охота и Рыбалка". Заявки на участие подали уже более 40 человек, предварительно от них заявлено около 80 различных работ.

В рамках мероприятия пройдут конкурсы по номинациям "Млекопитающие. Птицы", "Рыбы", состязание "Работа по фотографии". Победителей определят в трех категориях: мастера, профессионалы и новички. Призовой фонд чемпионата составляет 200 тысяч рублей.

Оценивать работы участников чемпионата будут известные судьи, мастера, победители мировых и европейских соревнований. Главный судья чемпионата — Александр Соколов (г. Москва) — призер чемпионатов России, мира и Европы, а также судьи Александр Рыженков (г. Кострома) — чемпион России (рыбы, категория "Мастер"), Виктор Пасюга (г. Красноярск) — чемпион России (млекопитающие, категория "Мастер").

Также конкурсанты смогут принять участие в обучающих семинарах, каждый из которых является уникальным. Таксидермисты смогут повысить свой багаж знаний в первичной обработке шкур, изучат основные методы реставрации в таксидермии животных и птиц, аспекты изготовления искусственных растений, чучел рыб и других.

Ознакомиться с более подробной информацией о чемпионате можно в официальной группе мероприятия "ВКонтакте".