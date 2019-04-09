Эксперты рассмотрели реализацию нацпроектов "Образование", "Культура" и "Наука" в Тюменской области

Фото: региональный штаб ОНФ Тюменской области

В Тюмени состоялось экспертное заседание с участием руководителя Образовательного фонда "Талант и успех", члена Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, сопредседателя Центрального штаба ОНФ Елены Шмелёвой. В рамках встречи обсуждались вопросы реализации в Тюменской области национальных проектов "Образование", "Культура" и "Наука".

На мероприятии также присутствовали первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик, генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова, а также тюменские деятели образования, науки и культуры, активисты регионального отделения ОНФ Тюменской области.

Сопредседатель регионального отделения ОНФ Александр Пересторонин обозначил предложения по развитию культурно-образовательного пространства в Тюменской области. В числе основных задач по данному направлению - повышение осведомленности граждан о событиях в сфере культуры и искусства, формирование активного, заинтересованного, культурного зрителя – участника, распространение позитивного контента в СМИ и социальных сетях, содействие развитию медиакультуры среди взрослых, детей и подростков.

"К сожалению, не все культурные и образовательные проекты, события, мероприятия имеют достаточную информационную поддержку, это влечет за собой низкую результативность и работу "для галочки". Особенно остро этот вопрос стоит в муниципальных районах, малых городах, небольших населенных пунктах – их жители не имеют доступа к тем возможностям, которые предоставляет областной центр и крупные города. В то же время социальные сети, которые сейчас на пике популярности, пестрят негативом. Одно из предложений – активно развивать информационные площадки, которые несут позитив, обеспечивают доступность информации о мероприятиях, внедряют новые форматы, например, онлайн-трансляции", - предлагает эксперт ОНФ.

Александр Пересторонин приводит в пример информационный проект "Афиша Тюмень I Ктокуда72", который как раз направлен на повышение информированности жителей о культурных событиях региона, популяризацию культурного досуга, повышение имиджа местных творческих коллективов, учреждений. Использование разных форматов и ресурсов – портал, социальные сети, радио, телевидение - обеспечивает доступность культурного отдыха для тюменцев, привлекает гостей из других регионов и стран в рамках развития событийного туризма, способствует культурному развитию.

Еще один яркий проект ОНФ – "Медиастрана" - направлен на поддержку медиаобразования, популяризацию и повышение статуса школьных СМИ. На протяжении года в проекте принимали участие около 300 юнкоров школьных СМИ: 65 школ из 19 городов и районов Тюменской области. Они посещали модули интенсивного обучения по печатной, радио-, интернет- и тележурналистике, связям с общественностью. В этом году "Медиастрана" будет доступна для всех желающих школьников региона, так как будет проходить в интернет-формате.

Среди успешных примеров взаимодействия - информационно-просветительский проект "Мы – потомки героев", который реализуется в образовательных организациях Тюменской области с сентября 2016 года и остается активным в настоящее время. Его основная цель - формирование у обучающихся гражданского самосознания, сохранение памяти о героическом прошлом своей страны и Тюменской области. Проект объединил учреждения образования, общественные, ветеранские организации, СМИ и другие информационные ресурсы, органы власти, реализуется при поддержке и участии ОНФ.