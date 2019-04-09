В Тюмени работает телефон доверия для пожилых людей

В Тюменской области в марте был запущен телефон доверия для старшего поколения. За первый месяц работы туда поступило около сотни звонков. По словам специалистов, основные проблемы, с которыми обращаются пожилые тюменцы — это подавленное состояние после семейного конфликта и чувство одиночества.

Телефон доверия работает на базе Областного геронтологического центра в рамках регионального проекта "Старшее поколение".

"В процессе доверительной беседы консультанты окажут поддержку, помогут найти выход из сложной жизненной ситуации, справиться с тревогой и одиночеством, разобраться в причинах волнения и беспокойства. Обратиться за советом и помощью смогут не только пожилые люди, но и их родственники", — поясняют в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Телефон доверия работает по будням с 8 до 16 часов. Звонок бесплатный и анонимный: 8-800-201-41-41.