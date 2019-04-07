Тюменцам помогут избавиться от глубоких луж во дворах

На портале "Тюмень – наш дом" принимаются заявления о подтоплении территории – дороги или двора. Здесь тюменцам помогут решить проблему и после обязательно отчитаются о проделанной работе, приложат фотографии с места после устранения.

Для удобства горожан во всех соцсетях есть группы с аналогичным названием, где также в разделе "Обсуждения" можно оставить свою просьбу или вопрос. На все обращения отвечают в течение 1-2 суток.

Жителям поселков, сел и деревень Тюменского района необходимо обращаться с проблемными вопросами в администрацию муниципалитета, если речь идет о подтоплении дорог и территорий в частном секторе. Когда вода затапливает двор многоквартирного дома, обращаться нужно в свою управляющую компанию. Если же представители УК отказываются принимать заявления, никак не реагируют на просьбы, то рекомендуется сообщить об этом в администрацию населенного пункта, пишет "АиФ в Западной Сибири".