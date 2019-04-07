Семью года выберут в Тюменской области

Фото регионального центра "Семья". Конкурс "Семья года-2018"

Конкурс "Семья года -2019" стартовал в Тюменской области. Прием заявок на участие от семей и конкурсных материалов продлится до 21 апреля.

Конкурс будет проходить по пяти номинациям: "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья" и "Семья – хранитель традиций". Его основная цель – пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.

Подведение итогов регионального этапа всероссийского конкурса и награждение победителей пройдет в конце мая в Тюмени. Лучшие будут приглашены в Москву для участия в программе, включающей торжественную церемонию награждения, семейный праздник-знакомство, экскурсионную программу. По итогам конкурса будет издана почетная книга "Семья года. Россия - 2019" с историями обо всех семьях-победителях текущего года, пишет "Вслух.ру".

По вопросам участия в конкурсе необходимо обращаться в региональный центр "Семья", каб. 115, тел./факс 20-10-71 (Баталова Оксана Викторовна, Иванова Татьяна Владимировна).