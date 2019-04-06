Тюменская школьница создала "умный" фонарь

18:19 06 апреля 2019
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Фото: pixabay.com

Проект "умного" фонаря, самостоятельно регулирующего свою работу в разное время, представила на региональном конкурсе "Большие вызовы" ученица "РобоЛаба92", восьмиклассница школы № 92 Тюмени Марина Мельникова.

 Работа получила диплом второй степени в номинации "Умный город". Всего в конкурсе "Большие вызовы" эксперты оценивали 34 проекта от тюменских школьников. Победители и призеры областного этапа в ближайшее время пройдут отбор в сочинский "Сириус" для дальнейшего развития и защиты своих проектов, пишет "Тюменская линия".

Теги: благоустройство , конкурс , проекты , умный город , школьники
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