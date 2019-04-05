В Тюмени несколько человек обратились за помощью после присасывания клещей

В Тюмени по поводу присасывания клещей в Областную клиническую инфекционную больницу к сегодняшнему дню обратились уже четыре человека. Им была проведена иммунопрофилактика.

Тюменцам напоминают, что присасывание клеща может произойти при посещении леса или на индивидуальных садово-огородных участках, а также при заносе клещей животными или людьми на одежде, с цветами, ветками.

Заразиться инфекцией можно при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или расчесывании места укуса, поэтому медики не рекомендуют пытаться самостоятельно извлечь клеща — лучше сразу же обратиться в медицинское учреждение.

Также не стоит забывать о профилактике — специфической и неспецифической. Специфическая профилактика — это создание иммунитета к вирусу клещевого энцефалита путем вакцинации. Прививочный курс должен завершиться за две недели до наступления активности клещей. Неспецифическая профилактика включает применение специальных защитных костюмов (для организованных контингентов) или приспособленной одежды, которая не должна допускать заползания клещей через воротник и манжеты.

По данным инфекционной больницы, ежегодно с присасыванием клеща за помощью обращается около 4500 человек. Так в 2018 было 4790 обращений, а годом ранее — 4028. В 2018 году у 40 человек поставлен диагноз клещевой энцефалит.

По материалу департамента здравоохранения Тюменской области