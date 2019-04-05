На тюменской железной дороге обновят более 150 км пути

Кампания по ремонту и обновлению пути начинается в Тюменском регионе СвЖД. В 2019 году планируется обновить 157 км пути и заменить 39 стрелочных переводов. Также будет выполнена планово-предупредительная выправка более 330 км пути. Эти меры позволят повысить надежность инфраструктуры, увеличить скорость движения пассажирских и грузовых поездов.

Ремонт на участках Тавда-2 – Сетово, Ламенская – Голышманово, Подъем – Кармак, Аксариха – Ощепково, Винзили – Богандинская будет организован по технологии непрерывного цикла.

"Суть ее в том, что один путь двухпутного участка закрывают на несколько суток для выполнения полного комплекса работ, включая обновление земляного полотна и искусственных сооружений. Работы проводятся в круглосуточном режиме с привлечением большого количества техники и специального подвижного состава. За счет этого достигается значительная экономия времени и материальных ресурсов", — сообщили в Пресс-службе Тюменского региона СвЖД.

Во время путевых работ для увеличения пропускной способности магистрали пассажирские и грузовые составы курсируют по специально разработанным графикам.