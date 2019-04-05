В Тюмени обсудили развитие проекта "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок"

Реализацию проекта "Путешествие в сказку П. П. Ершова "Конек-горбунок" обсудили представители власти, бизнеса и культуры на форуме в Тюмени "Конек-горбунок – "Эйфелева башня" Тюменской области" 3 апреля.

Сказку "Конек-Горбунок" знают, но мало кто слышал, что ее автор Петр Ершов родился в Тюменской области. По словам первого заместителя председателя Тюменской облдумы, руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Артюхова, необходимо приложить усилия для продвижения бренда "Конька-горбунка", чтобы он прочно ассоциировался у туристов с Тюменской областью, а также выстроить инфраструктуру под проект. Тогда партийный проект, сочетающий познавательный и развлекательный аспекты, окажет положительный эффект на экономику.

С этой целью, например, планируется внедрить в международную повестку День рождения Конька-горбунка. Отмечаться он будет в октябре. Ожидается, что это поможет привлечь семьи со школьниками в период осенних каникул.

"Важнейшая цель проекта – развитие семейного и детского въездного туризма. Нужно создать в информационном поле России такую цепочку, чтобы у всех Конек-горбунок ассоциировался с Тюменской областью. Чтобы сюда ехали за новыми знаниями о Сибири, культуре местных народов, родине Петра Ершова. Это очень важный с точки зрения развития туризма и экономики проект", — подчеркнул Андрей Артюхов.

Что касается инфраструктуры, то ее планируется развивать одновременно в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, селе Ершово и Тюмени. Таким образом будет создано единое туристическое пространство, а гости смогут сформировать свой маршрут самостоятельно, с учетом собственных интересов и финансовых возможностей.

По мнению руководителя Агентства туризма и продвижения Тюменской области Марии Трофимовой, у проекта есть все шансы стать популярным и востребованным наравне с "Императорским маршрутом".

"Императорский маршрут" был сформирован с ноля за семь месяцев и сейчас он узнаваем не только в нашей стране, но и за рубежом. Перспективы стать региональным, а затем и федеральным проектом, есть и у "Конька-горбунка". Сказка переведена почти на все языки мира, ее знают за рубежом. Поэтому мы готовы по уже отстроенной схеме продвижения подключиться к работе", — сказала она.

Кроме того, в реализации проекта готовы участвовать крупные тюменские бизнесмены, они уже высказали ряд реальных предложений. Создана сувенирная продукция, придуманы слоганы — "Добро пожаловать на родину Конька-горбунка!" и "Тюменская область. Добро пожаловать в сибирскую сказку!", предлагается разработать квест, погружающий туристов в атмосферы известной сказки. Рассматривается идея создать мультфильм "Конек-горбунок" в современной анимации.

Напомним, автор сказки "Конек-горбунок" Петр Павлович Ершов родился в деревне Безруково, был крещен в Ишиме, помимо обучения в университете он всю жизнь прожил в Тобольске, где и написал много других своих произведений — это пьесы, стихи. Кроме того, представители местных органов власти и бизнеса обсудят, как сделать Тюменскую область более привлекательной для развития семейного и детского туризма, детско-юношеского дополнительного образования, народных промыслов, театральных коллективов и предпринимательства.

Узнать больше информации о проекте "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок" можно на сайте конекгорбунок.рф.