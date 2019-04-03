Сгоревший памятник архитектуры на улице Дзержинского восстановят

По поводу пожара в доме №34 по улице Дзержинского в соцсетях высказался губернатор Тюменской области Александр Моор. Он заявил, что памятник архитектуры будет восстановлен в любом случае.

"Обстоятельства произошедшего выясняются. С уверенностью могу сказать одно — какими бы не оказались последствия пожара, памятник культурного наследия будет восстановлен. Мастерская семьи Шитовых продолжит работу", — сообщил губернатор на своей странице "Вконтакте". Он отметил, что при пожаре пострадал реставратор Вадим Шитов. Он был госпитализирован в ожоговое отделение ОКБ № 1. Ему оказывается медицинская помощь, угрозы для жизни нет.

Напомним, сообщение о пожаре в доме по адресу улица Дзержинского, 34 поступило в МЧС сегодня, 3 апреля, в 11:26. Огонь был локализован в 12:01, в 14.29 пожар был потушен. Ущерб от возгорания сейчас устанавливается.

Дом №34 по улице Дзержинского является объектом культурного наследия регионального значения, был построен в 1909 году. Изначально дом принадлежал мещанке Ф.З. Рубцовой. В 1913 году в этом доме располагалось фотоателье Луки Родионова. В наше время там размещалась мастерская реставраторов Вадима и Святослава Шитовых.

Обновление: по сведениям ГУ МЧС по Тюменской области, предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.