Тюменцев приглашают на открытую лекцию "Опережая время"

Фото: pixabay

Открытая лекция Владимира Артановского состоится в фитнес-центре "Фитберри" (ул. 30 лет Победы, 52а) 27 апреля в 12:00. Количество мест ограничено, необходима регистрация.

Эту информацию вы не получите и не узнаете больше нигде. Уникальный докладчик Владимир Артановский, который собирает и анализирует информацию про тенденции будущего более чем из 230 источников на протяжении 20 лет.

За 2 часа семинара участники узнают:

― Как наша жизнь изменится в ближайшие 10-20-…50 лет

― Что важно учесть при построении своей карьеры, будущего своих детей

― Что ждет рынок труда, глобальный и локальный, "умирающие", новые и "вечные" профессии, компетенции будущего

― Обучение, развлечения, хобби будущего. Социология семьи. 2-я и 3-я сексуальные революции

― 4-я промышленная революция

― DIGITAL-Экономика

― Анализировать будущее эксперты будут исключительно научно, никакой мистики и сверхъестественных способов.

Мероприятие будет полезно всем, кто развивает бизнес, собственные проекты, занимается подбором персонала, организовывает образовательные проекты, думает о будущем своих детей.

Каждый участник лекции поймет основные тенденции развитии и куда необходимо направлять свои усилия для создания своего будущего.

Количество мест ограничено, необходима регистрация: https://event.fitberri72.ru/