В Тюмени для родителей детей с нарушениями развития создали группу поддержки

Фото: РСРЦН "Семья"

День распространения информации о проблеме аутизма отмечается ежегодно во всем мире 2 апреля. В региональном центре "Семья" в эти дни прошли групповые встречи для детей с расстройствами аутистического спектра и их родителей. Вместе с психологами, логопедами, инструкторами по робототехнике они играли и мастерили, а также обсуждали актуальные темы, связанные с реабилитацией детей-инвалидов с РАС.

Завтра, 3 апреля, в центре "Семья" начнет работу группа поддержки для родителей, воспитывающих детей с поведенческими и ментальными нарушениями развития. Встречи группы поддержки будут проходить еженедельно в течение двух с половиной месяцев. Занятия организованы с участием с психологов, тренеров и педагогов центра "Семья" и ТРАНБО "Открой мне мир".

Родители смогут найти единомышленников и получить эмоциональную поддержку, научиться лучше понимать и принимать чувства своего ребенка, научиться способам налаживания конструктивного взаимодействия с ребенком и окружающими в сложных ситуациях, возникающих из-за поведенческих проявлений ребенка, получить психологическую помощь в трудных жизненных ситуациях.

Записаться в группу и получить более подробную информацию о ее работе можно по телефону: 20-21-42.