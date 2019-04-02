Тюменскую Студвесну расписали по адвент-календарю

В тюменских вузах появился адвент-календарь Студвесны. Он информирует студентов о событиях областного фестиваля. Календарь состоит из 20 ячеек, на которых написаны апрельские числа, в каждой лежат открытки, стикерпаки и сладкие подарки.

Илья Титов, руководитель дирекции Студвесны:

Студентов ждут насыщенные и интенсивные три недели Студвесны как на конкурсную и развлекательную программы, так и на образовательную. Мы решили наглядно показать календарный план фестиваля, а также рассказать о форматах, вечерних программах и экспертах, чтобы студенты могли заранее спланировать свое время, успеть принять участие и ничего не упустить.

Студвесна-2019 пройдет с 1 по 22 апреля в формате кастингов, арт-лабораторий и шоу-программ. Фестиваль откроют неконцертные направления "Медиа, видео и PR" и "Интеллект и научно-техническое творчество".

8 апреля стартуют кастинги по концертным направлениям "Музыка", "Хореография", "Театр", "Оригинальный жанр", "Мода". По их итогам жюри отберут лучшие номера, участники которых пройдут арт-лабораторию: идеи тюменцев будут дорабатываться с федеральными и региональными экспертами. После чего студенты покажут свои номера на шоу-программах.

Состав тюменской делегации, которая представит регион на Российской студенческой весне объявят на гала-концерте 22 апреля.

Следить за фестивалем можно в группе во "ВКонтакте", а также на сайте студвесна72.рф

В 2018 году в Студвесне приняли участие 1867 студентов из Тюмени, Ишима, Тобольска из 7-ми высших и 13-ти средне специальных учебных заведений, а в состав жюри вошли 20 федеральных экспертов и 12 мастеров из Тюменской области.