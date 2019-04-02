Тюменские поисковики провели областной агитпробег

Ежегодный агитационный пробег "Дорогами памяти — дорогами мира" прошел на территории Тюменской области и Югры. Его организовали семь тюменских поисковых отрядов. С историей Великой Отечественной войны и своей деятельностью поисковики познакомили более 3600 жителей Тюмени, Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Абатского, Ишимского, Казанского, Ялуторовского, Нефтеюганского районов.

В ходе агитпробега участники поисковых отрядов провели уроки памяти и уроки мужества, посвященные истории Великой Отечественной войны, тематические беседы с учащимися образовательных учреждений, организовали передвижные экспозиции артефактов с мест сражений. Поисковики продемонстрировали презентации, посвященные деятельности поисковых отрядов, а также документальные фильмы из экспедиций. Мероприятия были провели штаб Областного поискового центра, поисковые отряды "Савояр", "Память", "Наша Память", "Салют Победы", "Честь", "Русичи", "Отчизна".

Организаторами мероприятия выступили Областной поисковый центр и дворец творчества и спорта "Пионер", а также органы управления молодежной политикой и образованием муниципальных районов Тюменской области.