ДК "Орфей" приглашает тюменские семьи в клуб выходного дня

16:34 01 апреля 2019
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pixabay.com

Провести выходные интересно и с пользой тюменские семьи с детьми могут в клубе выходного дня, который вновь открывает свои двери в ДК "Орфей".

На этот раз развлекательная программа будет называться "Танцуем вместе". В самом начале состоится мастер-класс "Эстрадный танец", а сразу после этого творческое выступление ансамбля танца "Атриум".

Всех желающих приглашают посетить мероприятие, которое пройдет 13 апреля в 12 часов в ДК "Орфей" (улица 70 лет Октября, 5В). Вход свободный.

Теги: выходные , досуг , культура , семья
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