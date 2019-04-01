ДК "Орфей" приглашает тюменские семьи в клуб выходного дня

Провести выходные интересно и с пользой тюменские семьи с детьми могут в клубе выходного дня, который вновь открывает свои двери в ДК "Орфей".

На этот раз развлекательная программа будет называться "Танцуем вместе". В самом начале состоится мастер-класс "Эстрадный танец", а сразу после этого творческое выступление ансамбля танца "Атриум".

Всех желающих приглашают посетить мероприятие, которое пройдет 13 апреля в 12 часов в ДК "Орфей" (улица 70 лет Октября, 5В). Вход свободный.