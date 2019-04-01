В Тюмени в четвертый раз пройдет областной форум "Семья"

Фото предоставлено организаторами форума

Обсудить с психологом детские и семейные проблемы, узнать больше о господдержке, индивидуально пообщаться со специалистами и научиться новому на мастер-классах тюменцы смогут на областном форуме "Семья", который состоится в Тюменском технопарке 14 апреля. Онлайн-регистрация на форум уже открыта.

С 10:00 до 15:00 на форуме будут работать образовательные площадки для родителей на темы: "Семья и государство", "Особый ребенок" и "Психология".

Елена Кашкарова, организатор форума, депутат Тюменской облдумы:

Тот факт, что форум "Семья" проходит четвёртый год подряд, уже говорит о том, как важно семьям проводить время вместе не только развлекаясь, но и получая полезную информацию. С каждым годом мы стараемся сделать форум лучше и интереснее, поэтому 14 апреля на обучающую секцию для родителей о психологии приедет спикер из Санкт-Петербурга. Уверена, он даст тюменским семьям много важной информации.

В программе форум большое количество развлечений для всей семьи. Участников мероприятия ждут творческие мастер-классы, шоу-представления, тематические фотозоны и игровые площадки, учитывающие разные интересы и возраст гостей.

Участие в форуме бесплатное, но необходима регистрация.