Студентам-иностранцам в Тюмени предложат пройти тест TruD

Фото - https://vk.com/totaldict_tyumen

Тюменский госуниверситет 13 апреля в третий раз станет площадкой международного теста по русскому языку TruD. Он будет организован в рамках акции "Тотальный диктант".

Тест TruD (T – тотальный, ru – русский, D – диктант) даст возможность поучаствовать во всемирной акции тем, кто только изучает русский язык.

"Ожидается, что в тестирование пройдет около ста иностранных студентов. В предыдущие два года тест TruD в Тюмени написали представители более чем 20 стран: Сербии, Франции, Китая, Вьетнама, Мали и других. В этом году вероятно участие студентов из Колумбии, Таиланда, Чада, Марокко.

Тест TruD разработан экспертами Тотального диктанта на основе оригинального авторского текста Павла Басинского и состоит из заданий разного уровня сложности. В заключение участники смогут попробовать свои силы в написании под диктовку отрывка из текста самого Тотального диктанта, сообщает Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.