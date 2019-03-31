В тюменском центре "Родник" проводят профилактику простуды с помощью ингаляций

Специалисты тюменского реабилитационного центра "Родник" активно применяют ингаляционную терапию для лечения последствий респираторных заболеваний и профилактики ОРЗ в период реабилитации.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в центре проводят ингаляции с помощью ультразвукового ингалятора и небулайзера. Лечение назначается врачом-физиотерапевтом и врачом-педиатром детям с заболеваниями верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (бронхиты, синуситы, тонзиллиты, аденоидиты). Также Незаменим этот вид лечения при бронхиальной астме. Такая терапия показана детям с бронхиальной астмой.

Методику ингаляций с физиологическим раствором в "Роднике" применяют в течение пяти дней после поступления ребенка. Эта профилактическая мера особенно эффективна для часто болеющих детей и позволяет не допустить, чтобы ребята заболели в период реабилитации.

Ингаляционная терапия - лечение путем вдыхания искусственно распыляемых лекарственных веществ или воздуха, насыщенного солями, физиологическим раствором, эфирными маслами. Применяется для улучшения дренажной функции дыхательных путей, санации верхних дыхательных путей и бронхиального дерева, уменьшения отека и стимуляции регенерации, снижения воспаления и т. д.