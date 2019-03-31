В Тюмени выбирают победителей регионального этапа конкурса "Большие вызовы"

Финалисты региональной части Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" стали участниками сборов, которые прошли в загородном центре "Ребячья республика" с 22 по 27 марта. Юные изобретатели и исследователи доработали и публично защитили свои проекты перед членами жюри.

В число экспертов, которые оценивали проекты, вошли специалисты научных и производственных компаний, бизнес-организаций, государственных учреждений, в том числе из других регионов России.

В рамках конкурса участники на протяжении 5 месяцев дистанционно учились созданию проектов. Из 1000 участников на региональный этап вышли 45 школьников, которые смогли презентовать свои разработки. В преддверии защиты ребята получали обратную связь по своим проектам, публикуя в социальных сетях информацию о проблемах, которые хотят решить.

На очной защите 28 марта школьники представили 34 проекта: системную дозарядку беспилотников, переработку пищевых отходов, решение проблемы закисления Мирового океана, разработку портативного электрогенератора, предотвращение обледенения лопастей ветрогенераторов, использующихся в Тюменской области, биоритмическое освещение для школ и детских садов, утилизацию снега, топливо будущего, восточный чай в Ялуторовске, революционные фермы и другие.

По итогам регионального конкурса лучшие попадут в региональную базу талантливых детей и молодежи и смогут побороться за участие в программе "Большие вызовы" Образовательного центра "Сириус" (г.Сочи), получат до 5000 дополнительных бонусов на индивидуальную бонусную карту (https://www.bonus-utmn.ru/), путевку на инженерно-проектную школу "РАЦИО", пишет "АиФ в Западной Сибири".