Проект "Театр без границ" шагает по муниципалитетам Тюменской области

Фото пресс-службы МТЦ "Космос"

Режиссеры, хореографы и театроведы проводят бесплатные театральные мастер-классы для подростков и их творческих педагогов в городах и селах Тюменской области в рамках проекта "Театр без границ". В середине апреля занятия будут проходить в Голышманово и Ялуторовске.

В каждом муниципалитете мастер-классы длятся в течение трех дней. Итогом творческого интенсива для подростков становится постановка театрального эскиза. Мероприятия проекта уже провели в Каскаре и Ембаево. Их участниками стали около 60 подростков и педагогов. Все они получили сертификаты о прохождении театральных мастер-классов, пишет "Мой портал".

Программа готовится таким образом, что учитывается запрос участников в каждом конкретном городе или селе. Например, в Ембаево был сделан упор на документальный театр. Подростки в двух командах готовили эскизы, используя две разные техники: рассказ своей личной истории и сбор свидетельских показаний.