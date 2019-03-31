Преподаватели тюменского вуза получат гранты из Фонда Потанина

Тюменские ученые стали обладателями грантов Фонда Владимира Потанина. Всего на конкурс была подана 881 заявка от преподавателей магистратуры из 75 ведущих вузов России.

Тюменский государственный университет подал на конкурс 89 заявок – это максимальный показатель среди всех вузов-участников. В итоге получателями грантов стали доцент кафедры административного и финансового права Елена Гладун, заведующая кафедрой программного обеспечения Марина Воробьева, профессор кафедры менеджмента, маркетинга и логистики Светлана Казанцева, заведующий кафедрой программной и системной инженерии Александр Ивашко, доцент кафедры математических методов, информационных технологий и систем управления в экономике Олег Крыжановский, доцент кафедры общего языкознания Татьяна Рацен.

По словам ректора ТюмГУ Валерия Фалькова, успех во многом связан с участием университета в проекте 5-100. "Сформировалась культура изменений, стали внедряться новые управленческие практики, у многих коллег в коллективе появилась готовность активно участвовать в преобразовании университета", – отметил он.

Кроме того, Тюменский госуниверситет в течение трех лет остается лидером по числу победителей грантового конкурса, пишет "Вслух.ру".