Тюменская ОКБ №1 обновляет оборудование в операционных

Фото: Областная клиническая больница №1 | ОКБ 1 Тюмень

При поддержке правительства Тюменской области в операционных областной клинической больницы №1 продолжается обновление оборудование. Здесь внедряются высокотехнологичные методы, позволяющие, например, без разрезов провести операцию на сердце. В 2019 году всего за месяц уже выполнили три таких сложнейших вмешательства.

Кк рассказали в пресс-службе учреждения, благодаря высокотехнологичной медицине у возрастных пациентов со сложными патологиями сердца и сопутствующими заболеваниями теперь есть реальный шанс на спасение. Раньше риск от открытой операции превышал возможный эффект.

Современные технологии позволили отказаться от травматичных вмешательств с искусственным кровообращением. Так, при замене аортального клапана врачи могут не делать ни одного разреза на грудной клетке, выполняя все манипуляции через введенный в кровеносный сосуд катетер.

Последние три случая – яркое тому свидетельство. Обратившимся в в отделение Рентгенхирургических методов диагностики и лечения "ОКБ №1" на момент операции исполнилось 77, 78 и 79 лет. И у каждого был целый набор серьезных заболеваний, а, значит, и противопоказаний для открытой

хирургии.

Проведенные оперативные вмешательства - транскатетерная имплантация аортального клапана - помогли пациентам с критическим сужением аортального клапана. Сейчас тюменцы активно восстанавливаются с помощью реабилитационных методик.