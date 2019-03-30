Тобольские школьники сразятся в "Битве проектов"

Фото: Мультицентр «Моя территория» | Тобольск

Учащиеся 8-11 классов в Тобольске примут участие в образовательной программе "Битва проектов", в рамках которой получат навыки социального проектирования, создадут и защитят проект. Победители получат поддержку и средства на реализацию своих идей.

Вести образовательную программу, старт которой запланирован на 8 апреля, будут практикующие эксперты в заданных темах.

"Битва проектов — площадка для школьных команд, где участники обменяются опытом, обсудят вопросы развития школьного самоуправления. Но в первую очередь это возможность реализовать себя, представить свою идею, получив поддержку. Среди школьных лидеров много инициативных и ярких ребят, которым пора заявить о себе, проявить себя, как организаторов событий и лидеров мнений среди сверстников", — прокомментировала Светлана Спехова, руководитель мультицентра "Моя территория" в городе Тобольске.

8 апреля участники познакомятся с правилами и механикой проекта, поделятся на команды: за каждой будет закреплен ментор. Наставники будут помогать формулировать проблемы и подготовят ребят к защите проекта.

Битва проектов будет длиться 7 недель, за это время участники посетят пять образовательных модулей, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

Каждый инициативный школьник с желанием проявить себя и развиваться, сможет войти в команду своей школы, обозначить проблему, создать и реализовать проект, который поможет решить ее.

Организаторы полагают, что по окончании проекта в каждой школе появятся от 1 до 5 ярких представителей, которые будут вести активную социальную жизнь и смогут регулярно организовать события школьной жизни города. Также ожидается, что школьники начнут участвовать в событиях и проектах мультицентра.

Зарегистрироваться на битву проектов можно по ссылке.