В Тобольске воспитанников реабилитационного центра учат грамотному обращению с деньгами

Эксперты поводят лекции по финансовой грамотности для воспитанников Тобольского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Занятия по повышению финансовой грамотности проводятся в центре с 2018 года в рамках программы Тюменской области по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации детей. Программа, получившая название "Шаг в будущее", реализуется за счет использования грантовых средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В марте занятие для подростков по теме "Основы финансовой грамотности" провел сотрудник ПАО "СБЕРБАНК" Иван Шевелёв. Простым и понятным языком он объяснил ребятам, что финансы - это многогранное понятие, которое включает в себя и наличные деньги, и безналичные денежные ресурсы, и другие формы и инструменты денежных средств, а также — финансовые отношения, связанные с расчетами.