Тюменская "Контора пароходства" будет продвигать молодежные проекты

Фото: группа мультицентра "Контора пароходства" "ВКонтакте"

В Тюмени открывается мультицентр "Контора пароходства". Деятельность его будет направлена на продвижение молодежных креативных идей.

Пространство станет местом для реализации представителей дизайна, урбанистики, IT, архитектуры, моды, рекламы, копирайтинга, стрит-арта и изобразительного искусства. Первым примером такого проекта станет серия ежемесячных воркшопов CreativeHands.

Проект стартует 31 марта. В кофейне "Искусство" художник-портретист и креативный кастомизатор одежды Анастасия Боголюбова проведет мастер-класс по росписи джинсовой куртки. Имидж-консультант и блогер Анастасия Анохина обсудит с собравшимися современные тенденции мира моды и расскажет, как джинсовая куртка в стиле поп-арт может разнообразить гардероб.

Каждый месяц участников Creative Hands будут ждать новые, актуальные темы. После воркшопов у участников остаются эксклюзивные вещи, которые можно использовать в повседневной жизни.

Зарегистрироваться на воркшоп CreativeHands можно по ссылке.

Следить за новостями мультицентра можно в группе ВКонтакте.

Об открытии нового мультицентра на месте Конторы пароходства и склада купца Колмакова стало известно летом 2017 года на КИТ-пикнике. 14 и 15 декабря 2017 года 16 и 17 января 2019 года, в мультицентре "Моя территория" активная молодежь выступила с идеями по наполнению креативного пространства "Контора пароходства". В сессиях участвовали тюменские бизнесмены, руководители сообществ и организаторы городских событий.