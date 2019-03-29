Мероприятия апреля для детей: детские спектакли, игротека и музыкальная сказка

Фото: Афиша Тюмень

В апреле юные тюменцы смогут увидеть спектакли в Театре кукол и драмтеатре, а также посмотреть веселые мульты и посетить семейную игротеку "Конструктория". Проект "Афиша Тюмень" и сайт для родителей "Детки!" подготовили ТОП детских мероприятий апреля, чтобы помочь спланировать досуг правильно.

В Тюменском цирке продолжают показывать программу "Легендарный цирк Юрия Никулина". Единственные в Росгосцирке девушки-мотокаскадеры. Головокружительные трюки на скоростных мотоциклах, а также тройной заезд и "мертвая петля" в стальной сфере "Шар смелости". Парад дрессуры и экзотики. Программу сопровождают: лазерное шоу, современное световое оборудование, сценические эффекты и профессиональный звук. Радовать горожан цирковые артисты будут вплоть до 14 апреля.

В апреле юных тюменцев ожидает множество интересных спектаклей. Так, например, 6 числа Театр кукол покажет постановку "Маша и медведь", а в молодежном театре "Ангажемент" 7 и 20 апреля состоится спектакль "Бармалей".

В Тюменском драматическом театре 17 апреля на суд юных зрителей представят сказку "Как Настенька чуть кикиморой не стала". Это волшебный спектакль о добре и зле, о взаимовыручке, о дружбе и вечных человеческих ценностях, которые воспитываются с раннего детства. Очень красивые и кокетливые сказочные Баба-яга, говорящий кот, настоящий домовой, Аленушка и Настенька порадуют как детей, так и их родителей.

С 18 апреля в кинотеатрах города выйдет в прокат мультфильм "Пушистый шпион". Избалованная рыжая кошечка Марни живет в доме со своей хозяйкой в тепле и уюте и в ус не дует. Но ее жизнь радикально меняется, когда она становится жертвой грабителей-преступников, которые отправляют ее в коробке в другой город. В дороге коробка теряется, и Марни оказывается где-то в глухой деревне, один на один с реальной жизнью. Она встречает Пса, Петуха и Осла, и тут начинаются приключения...

20-21 апреля в Тюмень вернется семейная игротека "Конструктория" и Город художников. Помимо конструкторов, рекомендованных лучшими педагогами страны для детского развития, и огромной железной дороги, гостей мероприятия ждёт большая творческая площадка "Город художников", на которой в режиме нон-стоп все 2 дня будут проходить разные мастер-классы, связанные с живописью, графикой и рисунком.

В конце месяца в Тюменской филармонии состоится показ музыкальной сказки "Спящая красавица". Покоряет сказка захватывающим сюжетом, в котором веселые танцы, фейерверки и волшебные подарки добрых фей сменяются появлением злой колдуньи и её страшным предсказанием.