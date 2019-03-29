Студотряды ТИУ отправятся на всероссийские стройки Росатома

Фото- пресс-служба ТИУ

Студенческие строительные отряды "Север" и "Веста" Тюменского индустриального университета прошли конкурсный отбор на право трудиться летом 2019 года на Всероссийских студенческих стройках Госкорпорации "Росатом" в Челябинской и Ленинградской областях. К работе студенты приступят с 17 июня по 3 июля.

конкурс проводила Молодёжная общероссийская общественная организация "Российские Студенческие отряды", каждый регион мог подать не более трёх заявок. Два отряда Тюменской области прошли отбор, ещё один отряд опорного вуза - ССО "Олимп" - вошёл в резерв всероссийской стройки в городе Озёрск.

Смешанный стройотряд "Веста" будет работать на ВСС "Мирный атом-ЛАЭС" в городе Сосновый бор Ленинградской области. В отряде 21 человек, все – обладатели рабочих специальностей "штукатур".

За право работать на объектах капитального строительства АО "КОНЦЕРН ТИТАН- 2" боролись 75 отрядов, более 1 400 человек из 40 регионов страны. Отбор прошли 300 бойцов из 18 отрядов из 16 регионов, в том числе тюменцы.

На данном объекте нужны маляры, штукатуры, бетонщики не ниже 3 разряда и инженеры ПТО. Учитывается обучение на специальностях, востребованных в атомной отрасли, и наличие допуска к работе на высоте.

Мужской студенческий строительный отряд "Север" будет трудиться на объектах капитального строительства ФГУП "Производственное объединение "Маяк" в закрытом городе Озёрск Челябинской области. В прошлом году парни также участвовали в этой стройке. В отряд входят 20 студентов Строительного института и Института сервиса и отраслевого управления ТИУ, обладающие рабочими специальностями каменщиков, бетонщиков, электрогазосварщиков, арматурщиков, плиточников, облицовщиков, штукатуров-маляров, матросов-спасателей.

Ребята будут трудиться вместе с 800 бойцами из 28 регионов страны. Студентов будут выполнять кровельные, бетонные, арматурные работы, гидроизоляцию, подготовку и окраску стен и потолков, демонтаж, благоустройство. С каждым будет заключён трудовой договор.

Своей радости не скрывает боец отряда Вячеслав Осинцев: "Как же я рад, что мы прошли на "Мирный атом" в Озёрск. Это отличная возможность показать себя, посмотреть, на что ты способен, встретить старых друзей и найти новых, ещё раз окунуться в ту незабываемую атмосферу, которая присуща каждой стройке. Озёрск, жди, мы едем за знаменем".

Для тюменских студентов это уже не первый опыт участия во Всероссийских трудовых проектах, отмечают в пресс-службе ТИУ.

"За их плечами Всероссийская студенческая стройка "Север" на месторождении Чаяндинское в Республике Саха (Якутия), "Мирный атом" в Озёрске, межрегиональные проекты в Санкт-Петербурге", - добавила комиссар Тюменского регионального отделения, комиссар студотрядов УрФО, специалист Центра молодёжных инициатив ТИУ Елена Доценко.