Тюменец с 48 штрафами ГИБДД пытался убежать от судебных приставов

В Тюмени уклониться от уплаты штрафов пытался местный житель, в отношении которого в службе судебных приставов было возбуждено 48 исполнительных производств за нарушения правил дорожного движения.

Тюменец нигде официально не работает, но у него есть автомобиль Toyota Camry, на котором он и нарушает ПДД. Для проверки имущества пристав выехал по месту жительства должника, однако машины там не оказалось.

"По словам собственника, автомобиль находится в неисправном состоянии, показать его, конечно, отказался, но по счастливой случайности у должника зазвонил телефон iPhone 7. Должник, испугавшись, что телефон изымут, попытался сбежать, но его догнали", — рассказали в пресс-службе УФССП по Тюменской области.

Судебный пристав составил акт описи ареста телефона, согласно которому в случае неуплаты долга мужчина будет ограничен в праве управления транспортом. Тюменец в этот же день уплатил все свои штрафы на общую сумму 50 тысяч рублей.