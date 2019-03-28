Тюменская Студвесна впервые примет участников из Югры и Ямала

Сто студентов Ямала и Югры приедут в Тюмень, чтобы впервые принять участие в Областном фестивале "Студенческая весна”.

Подать заявку может любой желающий на сайте студвесна72.рф, предоставив скан паспорта и справку с места учебы.до 1 апреля заявиться на участие в фестивале можно как индивидуально, так и творческим коллективом.

Принимающая сторона обеспечит проживание и питание в течение любых пяти дней фестиваля. Дорогу участникам придется оплатить самим, либо транспортные расходы может взять на себя направляющая сторона. Всего организаторы выделили 100 мест для северных участников.

Коллективы и исполнители автономных округов наравне с тюменскими участниками будут бороться за главный “Золотой приз” и “Путевку на РСВ”. Победители войдут в состав делегации Тюменской области и отправятся представлять регион на Российской студенческой весне. Напомним, в этом году Всероссийский фестиваль пройдет в Перми.

— В этом году у большой Тюменской области юбилей — 75 лет, в честь этого масштабного события мы решили расширить рамки областного фестиваля студенческого творчества, и объединили представителей всей Тюменской области. Студенты Ямала и Югры приедут в областную столицу, чтобы вместе заниматься творчеством, это повод поделится своими кративными находками, обменяться опытом и найти новые творческие решения, — отметил Илья Титов, руководитель дирекции Студенческой весны.

Областной фестиваль пройдет в Тюмени с 5 по 22 апреля. Откроется он образовательными программами и состязаниями в неконценртных направлениях: медиа, видео, пиар, интеллектуальные игры и научно-техническое творчество. А уже с 8 апреля начнутся кастинги и арт-лаборатории по концертным направлениям: мода, оригинальный жанр, музыка, театр, хореография. Во всех направлениях будут работать федеральные эксперты, которые помогут участникам доработать номера, для формирования финальных шоу по направлениям.

Напомним, каждый год фестиваль проходит во всех регионах России. В этом году Ямальская Студвесна прошла с 11 по 15 марта в Тюмени на базе центра “Снежинка”, в Югре конкурс пройдет с 13–16 апреля в Ханты-Мансийске.В связи с этим у студентов Югры и Ямала появилось 2 точки входа на РСВ и дополнительная возможность показать свое творчество.

Принять участие в фестивале могут учащиеся ссузов и вузов Тюменской области, Ямала и Югры в возрасте от 16 до 25 лет любой формы обучения.

Следить за фестивалем можно в группе во Вконтакте: https://vk.com/studvesna_72, а также на сайте студвесна72.рф

В 2018 году прошла перезагрузка Студвесны. Регистрация стала открытой для всех желающих (ранее только учебные заведения подавали ограниченной количество студентов на область). Так, в фестивале 2018 года приняли участие 1867 студентов в сравнении с 900 студентами в 2017. Кроме того, была увеличена протяженность фестиваля: вместо недели он проходил в течение месяца. За это время в Тюмени прошли кастинги, арт-лаборатории с региональными и федеральными экспертами, а также шоу-программы по концертным направлениям фестиваля. В неконцертную программу вошло новое направление — научно-техническое творчество, в котором приняло участие 30 человек. В областном этапе участвовали студенты из Тюмени, Ишима, Тобольска из 7-ми высших и 13-ти средне специальных учебных заведений, а в состав жюри вошли 20 федеральных экспертов и 12 мастеров из Тюменской области.