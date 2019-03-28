В Ишиме откроют онкоцентр

В 2019 году в Областной больнице №4 откроется онкологический центр. Амбулаторный центр будет создан на базе консультативно-диагностического отделения поликлиники №1 в Ишиме. Об этом рассказал главврач медучреждения Вячеслав Афанасьев.

Лицензия для осуществления данного вида медицинской деятельности учреждением получена. Имеется и серьезная диагностическая база, без которой невозможна реализация данного проекта-это отделение лучевой диагностики с аппаратом КТ, отделения эндоскопии и функциональной диагностики. В настоящее время решается кадровый вопрос.

Согласно требованиям, необходим один врач на 25 тысяч человек. Численность прикрепленного к нашему учреждению населения такова, что нам необходимо шесть онкологов. В штате есть три действующих врача и двое в настоящее время проходят переподготовку", - сообщил Афанасьев.

По словам главврача, центр будет заниматься ранним выявлением онкологических заболеваний. Помимо оказания консультативной, диагностической и лечебной помощи, маршрутизации пациентов в диспансеры, специалисты будут проводить химиотерапевтическое лечение, оказывать паллиативную помощь и помогать в реабилитации пациента. В больнице создано 77 коек паллиативной помощи и сестринского ухода за тяжелобольными пациентами. За 12 месяцев на них пролечилось 783 человека.