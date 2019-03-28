"Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на комедийное шоу "Прожарка72"

Фото: соцсети «Афиша Тюмень»

Проект "Афиша Тюмень" проводит на своих страницах в Инстаграм и во ВКонтакте розыгрыш билетов на первое в Тюмени комедийно-хейтерское шоу "Прожарка72".

Для того, чтобы выиграть билеты в Инстаграм, надо подписаться на страницу @afisha_kto, лайкнуть эту публикацию и отметить в комментариях под постом розыгрыша, не повторяясь, трех друзей. Количество комментариев не ограничено, чем их больше, тем больше у вас шансов на победу!

Результаты розыгрыша станут известны 2 апреля. Победителя среди тех, кто выполнит условия конкурса, определит специальное приложение.

Условия участия в розыгрыше в группе во ВКонтакте также просты. Необходимо быть участником группы Афиша Тюмень | КтоКуда72, сделать репост этой записи. Под сообщением о розыгрыше на своей странице добавить любой комментарий под этим постом в группе, а также прокомментировать сообщение о конкурсе на своей странице. Комментарий должен содержать не менее трех слов.

Имя победителя станет известно также 2 апреля 2019 года. Счастливого обладателя билетов определит генератор случайных чисел. Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке: https://vk.cc/8vOJ7H

Комедийно-хейтерское шоу "Прожарка72" состоится в Brooklyn Bowl ("Тюмень Сити Молл") 3 апреля в 20:00.