Культурная афиша Тюмени на апрель: спектакли, концерты и фестиваль Владимира Спивакова

Фото группы «Афиша Тюмень»

В апреле артисты порадуют тюменцев концертами различных стилей, музыкальными сказками, полюбившимися и новыми спектаклями, а также различными шоу. Подробнее в топе самых интересных событий, представленном Тюменским концертно-театральным объединением совместно с проектом "Афиша Тюмень".

В начале месяца на сцене ДК "Нефтяник" прозвучит концерт участника шоу-проекта "Битва оркестров" — тюменского оркестра русских народных инструментов. Главный дирижер оркестра — заслуженный деятель искусств России, профессор Владимир Лавришин.

В тюменской филармонии зазвучит прекрасный концерт Нани Брегвадзе. Она представит программу "Голос сердца", созвучно одной из ее любимых песен, ведь, как признается сама певица: "Без любви ничего не бывает".

В середине месяца пройдут концерты группы "Сплин" и певицы Zara. Легендарная группа "Сплин" представляет свой новый студийный альбом "Встречная полоса", который был записан в традиционном для группы стиле сюрреализма и психоделии. Певица Zara представит новую программу — "Душа". Вместе с ней на сцене выступят талантливые танцовщики и музыканты. В шоу абсолютно каждый сможет найти песню для своей души.

Феерическим событием месяца станет фестиваль Владимира Спивакова, который пройдет в тюменской филармонии с 14 по 16 апреля. В рамках открытия фестиваля состоится вечер камерной музыки с Владимиром Спиваковым. Во второй день фестиваля прозвучит Чайковский — сюита из балета "Лебединое озеро". На церемонии закрытия фестиваля выступит национальный филармонический оркестр России под руководством Владимира Спивакова совместно с солистом Иваном Бессоновым (фортепиано).

В конце месяца на сцене Тюменского драматического театра состоятся различные спектакли. А на сцене ДК "Нефтяник" развернется знаменитая постановка "SACRÉ", посвященная известному танцовщику Вацлаву Нижинскому.

Завершится месяц спектаклем Театра кукол "Пираты Карибского моря". Элизабет, избалованная дочка губернатора, попадет в жестокую переделку: чтобы не погибнуть от рук настоящих морских разбойников, ей придется стать такой же отчаянной и суровой, как они.

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