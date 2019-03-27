Тюменские учителя физкультуры узнают больше о ГТО

Эксперты в сфере физического воспитания помогут тюменским учителям физкультуры повысить квалификацию по программе "Современные методологические аспекты обучения двигательным действиям и развития физических качеств у школьников при подготовке к выполнению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

28-29 марта в первом корпусе школы №22 Тюмени специалисты расскажут об опыте работы с особыми и спортивно-одарёнными детьми. Встреча пройдёт в рамках программы "Fortum Tutor", организованной "Фортум" ̶ ведущей компанией в области экологически чистой энергетики, которая много лет сотрудничает со Школой олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой.

Инструктор-методист Федерального центра подготовки спортивного резерва Тюменской области Юлия Мисюкевич выступит с докладом по теме "Система подготовки спортивного резерва в Тюменской области", она подробно раскроет аспекты взаимодействия физкультурно-спортивных организаций при работе с талантливыми детьми.

Победитель номинации "Мастер года" конкурса "Педагог года-2018", преподаватель по физической культуре Западно-Сибирского государственного колледжа Вячеслав Важенин представит опыт работы с лицами с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в рамках учебной деятельности и продемонстрирует несколько специальных упражнений, применяемых на практике.