Тюменские учителя физкультуры узнают больше о ГТО

16:29 27 марта 2019
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gto.ru

Эксперты в сфере физического воспитания помогут тюменским учителям физкультуры повысить квалификацию по программе "Современные методологические аспекты обучения двигательным действиям и развития физических качеств у школьников при подготовке к выполнению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

28-29 марта в первом корпусе школы №22  Тюмени специалисты расскажут об опыте работы с особыми и спортивно-одарёнными детьми. Встреча пройдёт в рамках программы "Fortum Tutor", организованной "Фортум" ̶  ведущей компанией в области экологически чистой энергетики, которая много лет сотрудничает со Школой олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой.  

Инструктор-методист Федерального центра подготовки спортивного резерва Тюменской области Юлия Мисюкевич выступит с докладом по теме "Система подготовки спортивного резерва в Тюменской области", она подробно раскроет аспекты взаимодействия физкультурно-спортивных организаций при работе с талантливыми детьми.

Победитель номинации "Мастер года" конкурса "Педагог года-2018", преподаватель по физической культуре Западно-Сибирского государственного колледжа Вячеслав Важенин представит опыт работы с лицами с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья  в рамках учебной деятельности и продемонстрирует несколько специальных упражнений, применяемых на практике.

Теги: ГТО , образование , спорт , физкультура
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