Тюменцев призывают лечить микроинсульты в стационарах

С начала года в Областной клинической больнице №2 зарегистрирован третий случай, когда пациент с транзиторной ишемической атакой отказывается от госпитализации, а через одну–две недели повторно поступает в больницу — уже с обширным инсультом и тяжелыми неврологическими нарушениями.

Транзиторная атака похожа на ишемический инсульт и возникает по той же причине — из-за спазма или тромбоза сосуда нарушается кровообращение головного мозга. У больного внезапно развивается асимметрия лица, нарушается координация движений и речь. Разница в том, что приступ длится несколько минут и не оставляет после себя заметных последствий.

"Транзиторная атака требует обязательного лечения. Иначе через короткий промежуток времени человека настигнет полноценный ишемический инсульт, который может привести к парализации и летальному исходу. При своевременном лечении шанс избежать инсульта значительно выше, поэтому если невролог предлагает госпитализацию — не стоит отказываться", — объясняет заведующая неврологическим отделением №3 Лариса Муратова.

Транзиторная ишемическая атака, как и инсульт, может случиться с любым человеком в любом возрасте. Чаще всего их провоцируют неконтролируемая гипертония, неправильное питание и вредные привычки. У людей старше 65 лет дополнительными факторами риска служат возрастные изменения сосудов и наличие хронических заболеваний.