Тюменцев приглашают поддержать спортивный флешмоб "Белая карта"

Олимпийский Комитет России и Олимпийский Совет Тюменской области приглашают поддержать масштабную международную инициативу и присоединиться к флешмобу "Белая карта".

Акция пройдет с 1 по 10 апреля и будет приурочена к международному Дню спорта на благо развития и мира, отмечаемому 6 апреля.

Для участия нужно до 10 апреля сделать фотографию с белой картой (лист формата А4 и больше) в руке, разместить её в социальных сетях и добавить #WhiteCardтюмень, сообщили в пресс-службе ОСШОР Луизы Носковой.

Белая карта ̶ это символ честной игры, конструктивного подхода в спорте.

Праздник появился в 2013 году по инициативе участников Генеральной ассамблеи ООН и Международного олимпийского комитета.