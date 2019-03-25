ТюмГУ проводит тестирование по немецкому языку

Центр языкового тестирования при кафедре немецкой филологии приглашает на бесплатное тестирование. Проверять знания немецкого языка будут 26 марта в 17:00 и 18:00 в Институте социально-гуманитарных наук (ул. Республики, 9) в 301-й аудитории, сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

По результатам тестирования можно получить международный сертификат onSET (в электронной форме). Документ подтверждает уровень владения немецким языком по Общеевропейской шкале языковых компетенций. Наличие сертификата onSET достаточно для участия в летних языковых курсах DAAD и программе педагогических обменов PAD в Германии. Сертификат откроет двери и для участия в международной летней школе Технического университета Брауншвейга в Германии.

Тестирование пройдёт в два потока – в 17:00 и 18:00. Количество мест ограничено: единовременно делать задания могут только 16 человек. Продолжительность – 60 минут (20 минут – регистрация на сайте и инструктаж, 40 минут – выполнение теста). Организаторы предоставляют возможность пройти ознакомительный тест, прежде чем сдать экзамен на сертификат. Подробная информация о тесте (на немецком языке). В день тестирования нужно взять с собой паспорт. Тестирование проводит лектор Германской службы академических обменов DAAD Роберт Эртель. Заявку на участие отправляйте на электронную почту robert.oertel@mail.ru.