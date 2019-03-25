Тюменским подросткам расскажут о безопасном взрослении

Фото Юлии Казачок, https://vk.com/dzerzhinetstmn

Профилактическое мероприятие по проекту "Безопасное взросление" для несовершеннолетних учетных категорий пройдет в центре "Дзержинец" 26 марта.

Проект реализуется в город третий год подряд для профилактики асоциальных явлений, формирования активной жизненной позиции и ответственного поведения у подростков и молодёжи.

Потребность в достоверной, адресной и правдивой информации, подготовленной компетентными специалистами, по-прежнему большая. Поэтому проведение подобных мероприятий представляется актуальным и своевременным. В этот раз на мероприятие приглашен медицинский психолог детского отделения Областного наркологического диспансера Игорь Белов, сообщают организаторы встречи.

Современный подросток ежедневно получает огромное количество разнородной информации, причем кино, реклама, интернет, компьютерные игры далеко не всегда "заряжены" позитивно. Так что здоровые установки и взгляды на жизнь приходится транслировать специально. Чтобы сделать мероприятия проекта не только информационно насыщенными, но и яркими, интересными, теория закрепляется играми и упражнениями. Ребята на занятии могут подвигаться, высказать свою точку зрения и услышать иное мнение.

Всем участникам проекта раздадут буклеты. На мероприятиях, проводимых специалистами отдела общей профилактики Центра "Дзержинец", несовершеннолетние учатся ценить свое тело, беречь здоровье, развивать духовные качества, сопротивляться манипуляциям, уважать границы личности другого человека, нести ответственность за свои поступки. Информацию о мероприятии и участии можно получить по тел. 69-62-17.