В Тюменском районе успешно действует народная дружина

Пресс-служба администрации Тюменского района

Народная дружина помогает обеспечивать и поддерживать общественный порядок в Тюменском районе. Их деятельность получает высокую оценку не только полиции и общественников, но и самих жителей.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, в феврале 2018 года, отряды ДНД из муниципальных образований района объединили в одну дружину. За год сформирована нормативная база, создан штаб народной дружины при администрации района, утверждено положение о материальном стимулировании. Выделенные в 2018 году около 3,5 млн. рублей использовали не только на выплаты дружинникам, но также приобрели рации, жилеты, повязки. В 2019 году на организацию деятельности ДНД направлена такая же сумма.

В настоящее время в реестре народных дружинников состоит 151 человек, в том числе, 48 членов казачьих обществ. Тюменский район единственный в регионе, где созданы условия для участия в деятельности народной дружины казаков.

Члены ДНД активно участвуют в охране общественного порядка, конный казачий патруль объезжает места летнего отдых и проверяет соблюдение противопожарного режима, участвовали дружинники и в розыскных мероприятиях по задержанию преступника. С их помощью в 2018 году выявлено 250 административных правонарушений.