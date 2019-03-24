Тюменский школьник примет участие во всероссийском фестивале "Леонардо"

Ученик шестого класса тюменской школы №37 Григорий Кульчихин примет участие во Всероссийском фестивале творческих инициатив и открытий "Леонардо" в Москве, организатором которого выступает Благотворительный фонд наследия Менделеева.

Его работа посвящена творчеству тюменского писателя. Тема звучит: "Способы изображения персонажа в художественном произведении (сопоставительный анализ прозаических произведений "Бежин луг" И. С. Тургенева и "Мальчик без шпаги" С. С. Козлова). Школьник вместе с педагогом Жанной Касымовой провели анализ изображения двух подростков у писателя-классика и тюменского литератора, пишет "Тюменская область сегодня".

Ранее писатель Сергей Козлов встретился с учащимися школы №37 и Григорием Кульчихиным. Школьники показали инсценировку по эпизоду повести "Мальчик без шпаги", исполнили песню, посмотрели эпизод фильма "Наследники" режиссера Константина Одегова, снятый по мотивам произведения. Сергей Козлов отвечал на вопросы подростков, читал стихи, а Григорию подарил свою книгу "Скинькеды".