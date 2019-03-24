В Тюмени обсудили реализацию издательских проектов

Тюменские писатели, издатели, библиотекари, журналисты на круглом столе обсудили роль издателя в современной литературе и обозначили основные вопросы оцифровки литературного процесса.

Инициаторами встречи выступили Молодежный парламент и Общественная молодежная палата при Тюменской областной думе. Одним из участников стала пресс-секретарь Общественной молодежной палаты Ольга Аввакумова - издатель сказки Ивана Истомина и книги воспоминаний о нем при участии детей уникального ямальского писателя. Сказки были изданы и в формате для слепых, а буктрейлер об этой книге занял первое место в России и получил награду из рук Петра Толстого в Государственной думе. Ольга Аввакумова рассказала о реализации этих проектов и обозначила вопросы, которые требуют обсуждения и поддержки.

Заместитель директора филиала ГАУК ТОГБ "Специальная библиотека для слепых" Наталья Россомахина поделилась информацией о сотрудничестве с проектом Ольги Аввакумовой и подняла вопрос о доступности новых изданий для слепых и слабовидящих.

Заведующая отделом электронных ресурсов Центральной городской библиотеки Марина Егорова выразила общее пожелание библиотекарей: книги, издаваемые в регионе, должны обязательно доходить до всех библиотек. На этот вопрос ответил председатель Совета по книгоизданию при правительстве Тюменской области, писатель Сергей Козлов: с этого года будет составляться обязательный реестр изданных книг, а в контрактах с издательствами будет пункт о предоставлении необходимых экземпляров в библиотеки области, пишет "Тюменская область сегодня".

Предложения участников встречи войдут в резолюцию, которую предоставят на все уровни власти региона.