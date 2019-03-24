Тюменская команда КВН пробилась в четвертьфинал Высшей лиги

Фото из группы команды "Наполеон Динамит" ВКонтакте

Тюменская команда "Наполеон Динамит" успешно выступила в одной восьмой финала Высшей лиги КВН и прошла в четвертьфинал. Ребята сыграют в первой пятерке из трех, их соперниками выступят четыре команды.

В игре, которая состоится 18 апреля, помимо тюменцев примут участие команды "Будем дружить семьями" из Москвы, "Михаил Дудиков" из Ставрополя, "Город снов" из Республики Калмыкия, "Сборная "Татнефти" из Альметьевска, пишет "Вслух.ру".

Напомним, "Наполеон Динамит" третий год выступает в Высшей лиге КВН. В этом году команда обновила состав и успешно проявила себя на предыдущих этапах.