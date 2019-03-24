Тоболяки говорили о возможности модернизации города

Урбан-лекция "Новая реальность современных городов" прошла в тобольском мультицентре 23 марта. Участники говорили о развитии различных городских систем и возможности модернизации города.
Основным спикером стала федеральный эксперт в сфере урбанистики и архитектуры, разработчик и менеджер социально-культурных проектов Фонда городских инициатив Екатеринбурга Оксана Котельникова. Она рассказала о трендах в развитии современных городов и восприятии среды ее жителями. Участники обсудили теорию городского развития: как выглядят города индустриальной эпохи и как должны выглядеть пост-индустриальные.
В ходе встречи тоболякам удалось раскрыть теорию "города для счастья" и изучить современные практики городского развития. Лекцию приурочили к подготовке проекта по реновации Аптекарского сада в Тобольске. Он участвует в конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды, пишет "Мегатюмень".
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