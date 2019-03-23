В Тюмени благоустроят озелененные пространства на окраинах

В Тюмени на 2019 год запланированы работы по благоустройству трех озелененных зон в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды в Тюмени на 2019-2024 годы". На эти цели из городского бюджета выделят более 45 млн рублей.

Как сообщил заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев, в порядок приведут территории по адресам: Московский тракт, 139, ул. Домостроителей, 14, 20, 22 до ул. Казачьи Луга, 9/1, ул. Газовиков, 23в.

Озелененное пространство на Московском тракте визуально будет разделено на две части: зону комфорта и зону энергии. В первой планируется установить качели и скамейки под перголами, а также необычные скамейки "Я слушаю". Дорожки оформят из природного материала. В зоне энергии расположат сцену, ее конструкция будет сочетаться с перголой в зоне комфорта. Также предусмотрена площадка для выгула домашних животных, пишет "Вслух.ру".

При благоустройстве пространства от ул. Домостроителей, 14, 20, 22 до ул. Казачьи Луга, 9/1 предусмотрены следующие работы: организация тротуаров, освещения, ремонт проезда, водоотведение, установка малых архитектурных форм (лавочки, урны), озеленение (устройство газона, посадка деревьев и кустарников).

На площадке по ул. Газовиков обустроят тротуары, установят освещение, отремонтируют проезд. Здесь проведут работы по водоотведению, установят малые архитектурные формы (лавочки, урны), озеленение (устройство газона, посадка деревьев и кустарников).