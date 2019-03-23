Проект "Шанс" откроет тюменским подросткам дорогу к профессии

Шесть тюменских подростков, нуждающихся в помощи и участвующих в проекте наставничества "Шанс.ПрофBox", смогут погрузиться в одну из выбранных профессий, пройти мастер-классы у настоящих профессионалов, пишут "Аргументы и Фаты - Тюмень".

Сегодня на экскурсии в "Культура студия" (Малыгина, 58) наставник Константин Тюменцев рассказал, как создавать визуальные образы и познакомит с основами дизайна. Помимо экскурсии ребята прошли мастер-классы по разработке своего бренда, после которых они сделали футболки с уникальным дизайном.

25 марта в 15:00 тележурналисты посетят Сибинформбюро (Геологоразведчиков, 28А), где вместе со своим наставником Дмитрием Чашковым будут осваивать азы телевизионного журналистского мастерства. Также подростки станут героями ток-шоу и побывают на практических интенсивах от продюсеров и ведущих.

Кроме того, участники "Шанс.ПрофBox" посетят образовательную программу по созданию видеороликов. На мастер-классах подростки узнают, как написать сценарий, выбрать удачный ракурс, смонтировать ролик. По итогу каждая команда создаст профориентационный контент — видеоролики — где поделится своими знаниями о выбранной профессии.

"Мы остановились на двух направлениях, чтобы погрузить подростков, нуждающихся в помощи и поддержке, в особенности тележурналистики и графического дизайна. Поэтому образовательная программа состоит в основном из мастер-классов, чтобы у ребят было больше практики. Кроме того, в этот раз своими знаниями будут делиться не только наставники — специалисты, но и студенты, которые обучаются этим профессиям", — пояснила Мария Федоренко, руководитель мультицентра "Моя территория".

Подробнее на сайте шанс72.рф или в социальных сетях: https://vk.com/chance_tmn

https://www.instagram.com/chance_tmn/