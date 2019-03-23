Виктор Романенко: смелые идеи школьников необходимо поддерживать

Фото: личная страница Виктора Романенко в социальных сетях

Юношеская смелость и любознательность помогает школьникам инициировать и воплощать по-настоящему ценные для современного общества идеи, убежден руководитель первого в Тюмени центра интегративной медицины, кандидат технических наук, член-корреспондент Российской академии медико-технических наук Виктор Романенко.

21 марта в Тюмени подвели итоги проекта "Кадры будущего для регионов". Школьники региона представили 19 проектов, в двух из них наставником для юных авторов выступил Виктор Романенко: "Доступный инулин" и "Браслет экстренной медицинской помощи".

Одним из лучших признан проект "Доступный инулин", над которым работали учащийся тюменской школы №72 Павел Олейников и Иван Рязанцев из школы №92. В награду ребята получили путевки на образовательную смену в международный детский центр "Артек".

В ходе исследования, которое будет продолжено, школьники планируют найти наиболее эффективный способ выделения инулина из растений. Это вещество снижает уровень глюкозы в крови и поможет в лечении сахарного диабета. При содействии Виктора Романенко школьники надеются на получение господдержки для проведения более глубокого эксперимента, доказывающего положительное влияние инулина на состояние больного. Отметим, что на сегодняшний день чистый инулин не производится в России.

Цель проекта по разработке и созданию прототипа электронного браслета экстренной медицинской помощи – сократить количество летальных исходов при заболеваниях, вызывающих потерю сознания. В проектную команду вошли Александр Белоусов и Филимендиков Родион, учащиеся Быструшенской средней школы (ФМАОУ Абатская СОШ №1), а также Виктория Силантьева из Нижнетавдинской средней школы. Ребята предложили создать браслеты, которые с помощью электронных датчиков контролировали бы состояние больного и в случае потери сознания передавали сигнал на станцию скорой помощи с точными координатами пациента. Неоспорим факт, что от скорости прибытия врачей зависит вопрос сохранения жизни в таких случаях. Юных авторов идеи наградили сертификатами на прохождение тренингов.

За содействие развитию наставничества в регионе и продвижению детских проектов в рамках реализации стратегической инициативы "Кадры будущего для регионов" Виктору Романенко вручили благодарственное письмо от директора департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Дмитрия Грамотина. Кроме того, активная наставническая деятельность руководителя центра "Главное здоровье" отмечена благодарностью от генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой.